بشارة بحبح بعد عرض ترامب: هناك بوادر إيجابية لإيجاد حل دائم لحرب غزة

قال رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي، بشارة بحبح، وسيط ترامب غير الرسمي بين حماس والإدارة الأمريكية، إن هناك بوادر إيجابية لإيجاد حل دائم لحرب غزة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «خارج الصندوق»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الأربعاء: «هناك بوادر إيجابية لإيجاد حل دائم أكثر مما كان عليه الأمر قبل أسبوع أو أسبوعين أو 20 يومًا».

وأعرب عن أمله في أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حازمًا في الموضوع وإنهائه بشكل قاطع.

وذكر أنه سيحدد جدولًا لمواعيد إطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وإعلان وقف إطلاق النار، وبدء الانسحاب، إذا كان صاحب القرار.

وبسؤاله عن رد فعل واشنطن بعدما نقل إلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قبول حماس بالمقترح الأخير، أجاب: «الرد كان: هذا شيء إيجابي خلينا ننهي العلمية».

وقبل قليل، علق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إعلان حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، استعدادها لإبرام صفقة لإطلاق سراح جميع المحتجزين، مقابل وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، مساء الأربعاء، قال نتنياهو إن إعلان حماس «مجرد تلاعب آخر»، واصفًا إياه بأنه «محاولة أخرى لا جديد فيها».

وزعم أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي فورًا، وفق الشروط التي حددها مجلس الوزراء المصغر الأمني والسياسي «الكابينيت».

وأوضح أن «الشروط تتضمن: إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، ونزع سلاح القطاع، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه، وتشكيل حكومة مدنية بديلة لا تُهدد إسرائيل».

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنها لا تزال تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلي، على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أغسطس الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والمقاومة الفلسطينية.

وجددت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، الحركة التأكيد على استعدادها الذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال كافة من كامل القطاع، وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار.

وجددت الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شئون قطاع غزه كافة، وتحمل مسئولياتها فوراً في كل المجالات.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الأربعاء: «على حماس أن تعيد فورًا جميع الرهائن العشرين وليس 2 أو 5 أو 7، والأمور ستتغير بسرعة وتنتهي».

