بشكتاش يدخل في مفاوضات لضم ماني

دخل نادي بشكتاش التركي في مفاوضات جادة مع النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر السعودي، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة Akşam التركية أن المفاوضات بين الطرفين بدأت مؤخرًا، مستفيدة من استمرار باب القيد في تركيا حتى 12 سبتمبر الجاري، وهو ما يمنح بشكتاش فرصة ذهبية لحسم الصفقة.

لكن جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، أبدى تمسكه ببقاء ماني مع الفريق، معتبرًا إياه أحد الركائز الأساسية في تشكيلته للموسم الجديد، خاصة بعد الصفقات القوية التي أبرمها النادي هذا الصيف، وعلى رأسها جواو فيليكس، كينجسلي كومان، إينيجو مارتينيز، إضافة إلى الثنائي المحلي نادر الشراري وعبد الملك الجابر.

وكان النصر قد استهل مشواره في الدوري السعودي بانتصار ساحق على التعاون بخماسية نظيفة، شارك فيها ماني طوال 90 دقيقة دون أن يهز الشباك.

ويواصل "العالمي" استعداداته لمواجهة الخلود يوم 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري، وسط ترقب لمصير نجمه السنغالي في سوق الانتقالات.