الدنمارك تدعو لتعليق التجارة مع إسرائيل وتؤيد فرض العقوبات عليها

ذكر وزير خارجية الدنمارك "لارس لوك راسموسين" أن بلاده ستحث الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الموافقة على تعليق جزئي لاتفاق الشراكة مع إسرائيل.

وأضاف "راسموسين" أن الدنمارك تريد تعليق الفصل المتعلق بالتجارة في الاتفاق، ردا على الوضع في غزة.

وتابع أن الدنمارك تؤيد فرض عقوبات على وزراء الحكومة الإسرائيلية وفرض رسوم جمركية وحظر الصادرات من المستوطنات الإسرائيلية و"حلول مبتكرة أخرى"، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأضاف "يجب علينا أن نحول الأقوال إلى أفعال"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقوض حاليا حل الدولتي".