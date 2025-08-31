 الدنمارك تدعو لتعليق التجارة مع إسرائيل وتؤيد فرض العقوبات عليها - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 11:38 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ريبيرو المدير الفني للأهلي
النتـائـج تصويت

الدنمارك تدعو لتعليق التجارة مع إسرائيل وتؤيد فرض العقوبات عليها

وكالات
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 11:12 ص | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 11:12 ص

ذكر وزير خارجية الدنمارك "لارس لوك راسموسين" أن بلاده ستحث الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الموافقة على تعليق جزئي لاتفاق الشراكة مع إسرائيل.

وأضاف "راسموسين" أن الدنمارك تريد تعليق الفصل المتعلق بالتجارة في الاتفاق، ردا على الوضع في غزة.

وتابع أن الدنمارك تؤيد فرض عقوبات على وزراء الحكومة الإسرائيلية وفرض رسوم جمركية وحظر الصادرات من المستوطنات الإسرائيلية و"حلول مبتكرة أخرى"، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأضاف "يجب علينا أن نحول الأقوال إلى أفعال"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقوض حاليا حل الدولتي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك