كندا: نعيد تقييم علاقاتنا مع إسرائيل بعد هجومها على قطر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم الأربعاء، إن بلادها تُقيّم علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب هجومها على قادة حركة حماس الفلسطينية في قطر.

ولم تُدل الوزيرة بتفاصيل أخرى في حديثها للصحفيين، وفقاً لوكالة رويترز.

وكانت قطر أعلنت أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأعلنت حركة حماس، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية من محاولة الاغتيال.