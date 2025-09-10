 كندا: نعيد تقييم علاقاتنا مع إسرائيل بعد هجومها على قطر - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 9:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

كندا: نعيد تقييم علاقاتنا مع إسرائيل بعد هجومها على قطر

وكالات
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 8:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 8:31 م

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم الأربعاء، إن بلادها تُقيّم علاقاتها مع إسرائيل في أعقاب هجومها على قادة حركة حماس الفلسطينية في قطر.

ولم تُدل الوزيرة بتفاصيل أخرى في حديثها للصحفيين، وفقاً لوكالة رويترز.

وكانت قطر أعلنت أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأعلنت حركة حماس، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية من محاولة الاغتيال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك