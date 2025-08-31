 استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين - بوابة الشروق
الأحد 31 أغسطس 2025 11:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ريبيرو المدير الفني للأهلي

النتـائـج تصويت

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين

بكين - د ب أ
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 9:57 ص | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 9:57 ص

ستستأنف الهند والصين الرحلات الجوية المباشرة بعد أكثر من خمس سنوات، حيث تسعى الدولتان وهما من أكبر الاقتصادات في العالم إلى إعادة بناء العلاقات السياسية وسط تزايد حالة عدم اليقين التجاري.

وأعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن الخطة، أثناء اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون في تيانجين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وهذه أول زيارة للزعيم الهندي إلى الصين منذ سبع سنوات.

ولم يذكر مودي، الذي تحدث عن استئناف الرحلات الجوية في تصريحاته الأولية، تفاصيل عن موعد استئناف الرحلات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك