شهدت إندونيسيا في الليلة الماضية احتدام الاحتجاجات المعارضة لارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة في البلاد، ما دفع الرئيس برابوو سوبيانتو، إلى إلغاء زيارة له كانت مقررة إلى الصين، حيث أفادت التقارير بأن المتظاهرين استهدفوا منازل وزيرة المالية وعدد من نواب البرلمان، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة "كومباس" المحلية بأن مثيري أعمال الشغب دخلوا منزل وزيرة المالية مولياني إندراواتي، الواقع بالقرب من جاكرتا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إلا أن أفرادا من القوات المسلحة تصدوا لهم.

فيما أشار موقع "ديتيك.كوم" إلى سرقة بعض الأغراض من منازل النائب أحمد سهروني واثنين آخرين.

ولم يتسن التحقق من التقارير المتعلقة بأعمال النهب بشكل منفصل، ولم ترد وزارة المالية على طلبات للتعليق.

واندلعت الاحتجاجات بسبب الغضب من بدلات السكن التي يتم دفعها لنواب البرلمان - والتي توزاي 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور الشهرية في البلاد تقريبا – بالإضافة إلى الزيادات في الضرائب، والشطب الجماعي للوظائف، والتضخم الذي أثر بشكل غير متناسب على الإندونيسيين من ذوي الدخل المحدود.