رئيس الوزراء: ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 20% هذا العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة 20% هذا العام.

وشدد خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، على أهمية الحفاظ على هذا المعدل بصورة مستدامة وزيادته، بما يؤدي إلى تحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة تعمل – بالتعاون مع شركات عالمية - على توطين مكونات الطاقة المتجددة في مصر.

وأوضح أن الحكومة تستهدف توطين صناعة الألواح الشمسية ومكونات طاقة الرياح، من أجل الإسراع بتنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وإدخال أكبر حجم من مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن الأمر يتواكب مع توجهات العالم في الطاقة النظيفة، ويقلل من فاتورة استهلاك الغاز والبترول والسولار، كما تحقق الدولة العديد من الأهداف عبر الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات.