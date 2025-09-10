 رئيس الوزراء: ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 20% هذا العام - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 8:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء: ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 20% هذا العام

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 8:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 8:11 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة 20% هذا العام.

وشدد خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، على أهمية الحفاظ على هذا المعدل بصورة مستدامة وزيادته، بما يؤدي إلى تحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة تعمل – بالتعاون مع شركات عالمية - على توطين مكونات الطاقة المتجددة في مصر.

وأوضح أن الحكومة تستهدف توطين صناعة الألواح الشمسية ومكونات طاقة الرياح، من أجل الإسراع بتنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وإدخال أكبر حجم من مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن الأمر يتواكب مع توجهات العالم في الطاقة النظيفة، ويقلل من فاتورة استهلاك الغاز والبترول والسولار، كما تحقق الدولة العديد من الأهداف عبر الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك