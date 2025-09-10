 الأهلي يجس نبض نونو سانتو - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 6:52 م القاهرة
الأهلي يجس نبض نونو سانتو

نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 6:30 م

دخل نونو سانتو، المدير الفني السابق لنوتنجهام فورست الإنجليزي حسابات النادي الأهلي في ملف البحث عن التعاقد مع مدرب جديد، خلال الفترة الحالية.

وبدأ مسئولو الأهلي التواصل مع المدرب البرتغالي، نونو سانتو، لجس نبضه حول إمكانية توليه قيادة الفريق في الفترة القادمة، والتعرف على مطالبه المالية.

وتدرك إدارة الأهلي صعوبة التعاقد مع نونو سانتو، في ظل ترشحه الدائم لتولي قيادة فرق أوروبية كبيرة، بجانب مطالبه المالية التي ستكون كبيرة بكل تأكيد، إلا أنه تفضل التعرف على موقفه من فكرة تدريب الأحمر أولًا.

وسبق لإدارة النادي الأهلي التواصل مع مدربين أوروبيين من الصف الأول، أبرزهم، جوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، ودومينيكو تيديسكو، الذي تولى تدريب فنربخشة التركي، بجانب ماركو روزه، المدرب الأسبق للايبزيج.

وكان النادي الأهلي قد أعلن قبل عدة أيام إقالة الإسباني، خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول، على إثر تراجع النتائج، في الفترة الماضية.


