الأونروا: السلطات الإسرائيلية ما زالت تمنعنا من إيصال المساعدات مباشرة إلى غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فصل الشتاء يُفاقم الأوضاع المعيشية المتردية أصلاً للناس في غزة.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت: «بالنسبة للأسر النازحة، تجلب كل موجة مطرٍ جديدة معها فيضانات وأضرارًا ومزيدًا من المعاناة».

وذكرت أن «طواقم الأونروا — رغم نزوحها هي نفسها — تواصل العمل لدعم الناس أينما أمكن، من خلال شفط مياه الصرف الصحي والفيضانات، وإزالة النفايات، وتوزيع الأغطية البلاستيكية والملابس الشتوية والبطانيات، وتقديم الرعاية الطبية».

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تمنع الأونروا من إيصال المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة، في حين تمتلك الوكالة مخزوناً كافياً من مستلزمات الإيواء لما يصل إلى 1.3 مليون شخص، تم تخزينها مسبقاً خارج غزة.

وتسببت العاصفة والمنخفض الجوي العميق اللذان ضربا قطاع غزة، بوفاة 11 مواطناً وإصابة آخرين، إثر انهيارات متتالية للمنازل وغرق الخيام على نطاق واسع في مناطق عدة بأنحاء القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن خمسة مواطنين توفوا وأصيب آخرون جراء انهيار منزل يؤوي نازحين في منطقة بئر النعجة ببيت لاهيا شمال القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن مواطنين اثنين توفيا بعد سقوط حائط كبير فوق خيام نازحين بحي الرمال غرب مدينة غزة فجر اليوم الجمعة، وطفلة بسبب البرد القارس في مدينة غزة، ورضيع في مخيم الشاطئ، وكان مواطن آخر توفي أمس جراء انهيار جدار في مخيم الشاطئ.

كما أصيب طفلان عقب سقوط خيمة في «مخيم أبو جبل» بمنطقة العمادي، فيما أدى البرد القارس إلى وفاة رضيعة داخل خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس أمس.

وأشارت طواقم الدفاع المدني إلى انهيار ما لا يقل عن عشرة منازل خلال الساعات الماضية، كان آخرها منزلين في حي الكرامة وحي الشيخ رضوان.

وأدى المنخفض أيضاً إلى غرق مخيمات كاملة في منطقة المواصي بخان يونس، وتضرر مناطق واسعة في «البصة والبركة» بدير البلح، و«السوق المركزي» في النصيرات، فضلا عن منطقتي اليرموك والميناء في مدينة غزة.