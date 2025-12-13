استنفار أمني فرنسي لتأمين الكنائس والمعابد اليهودية خلال الأعياد

-وزير الداخلية الفرنسي يحذر: تهديد إرهابي مرتفع جدا.. ويأمر بتشديد أقصى الإجراءات الأمنية حول دور العبادة المسيحية واليهودية وأماكن التجمعات

طالب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، من المحافظين تعزيز الإجراءات الأمنية حول دور العبادة والتجمعات، مع اقتراب الأعياد المسيحية لنهاية العام وعيد "حانوكا"، وذلك في مواجهة التهديد الإرهابي، الذي اعتبره "مرتفعًا جدًا".

ودعا لوران نونيز المحافظين إلى "الحفاظ على أعلى درجات اليقظة" و"تعزيز تدابير تأمين الشعائر الدينية" والتجمعات، تحسبًا للأعياد الدينية المسيحية في نهاية العام، وكذلك الأعياد اليهودية "حانوكا" التي تمتد من 14 إلى 22 ديسمبر، بحسب صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية.

- مستوى مرتفع جدًا من التهديد الإرهابي

وفي برقية مؤرخة يوم الجمعة واطلعت عليها وكالة فرانس برس، ذكر وزير الداخلية بـ"المستوى المرتفع جدًا للتهديد الإرهابي" وبـ"الأحداث الأخيرة التي وقعت في عدد من دور العبادة (حرائق، أضرار، أعمال تخريب)".

وأضاف أن هذا السياق "يفرض الحفاظ على قدر بالغ من الانتباه تجاه الفعاليات والأماكن ذات الطابع الديني".

- دعوة إلى اليقظة حول أسواق عيد الميلاد

وكما دأب أسلافه في وزارة الداخلية، يطلب الوزير بانتظام من المحافظين تعزيز الإجراءات الأمنية بمناسبة أحداث خاصة قد تشكل أهدافًا محتملة.

وفي 3 ديسمبر 2025، كان لوران نونيز قد دعا بالفعل إلى توخي الحيطة والحذر حول أسواق عيد الميلاد.

كما حث وزير الداخلية المحافظين على تعزيز قدراتهم في مجال الاستخبارات، مؤكدًا ضرورة تعبئة الأجهزة المعنية "لرصد التهديدات الإرهابية والوقاية منها، وعند الاقتضاء، إحباطها".

وأشار كذلك إلى الدور "الردعي" لوجود قوات الأمن وأهمية المراقبة عبر كاميرات الفيديو.



