المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لن يكون لها تأثير سلبي على المواطن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لن يكون لها تأثير سلبي على المواطن.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، إن السردية تتضمن كل الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وسياسات للنمو والتشغيل.

وأوضحت أن دول العالم تفكر في مسألة واحدة فقط؛ كيفية تحقيق النمو، وتعزيز الميزة التنافسية، ووضع السرديات التي تبرز الاختلاف بين كل دولة في أمور محددة.

وشددت على أن السردية تركز على التنمية الاقتصادية، والإصلاح المالي، وهيكلة القطاع الحقيقي الذي يوفر فرص العمل ويحقق نموًا مستدامًا.

وأضافت: «نبدأ باستقرار الاقتصاد الكلي كركيزة أساسية، ونؤكد أن كل الإصلاحات القطاعية متصلة بتوليد القطاع الحقيقي لفرص العمل وجذب استثمارات مباشرة والتعزيز من التصنيع المحلي».