والتن جوجينز يتألق بقلادة خضراء فاخرة على سجادة حفل إيمي 2025

حضر نجم مسلسل "The White Lotus"، والتن جوجينز، على السجادة الحمراء لمسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس، ضمن فعاليات النسخة السابعة والسبعين من جوائز إيمي، التي تكرم أبرز الأعمال التلفزيونية في الولايات المتحدة.

اختار جوجينز إطلالة أنيقة حيث ارتدى بدلة كلاسيكية بيضاء مع قميص أبيض، وزين إطلالته بسلسلة ذهبية فاخرة من مجموعة أوروبوروس (Ouroboros Amulet) للرجال، تتوسطها قطعة من حجر المالاكيت (Malachite) الأخضر المرصع بالألماس، بسعر يصل إلى 4,350 دولار كندي، ما يعادل حوالي 151,000 جنيه مصري.

ينافس مسلسل The White Lotus هذا العام ضمن فئة أفضل مسلسل محدود، ويُعد من أبرز الأعمال التلفزيونية التي لفتت الانتباه خلال الموسم، ويتميز بمزجه بين الدراما والكوميديا السوداء، مع تقديم نقد اجتماعي حاد عبر قصص الشخصيات المختلفة داخل منتجع فاخر.