أشعلت سيلينا جوميز السجادة الحمراء في حفل جوائز إيمي الـ 77، بفستان أحمر أنيق من تصميم لويس فيتون، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من تيفاني آند كو، كما أثارت الجدل برفقة خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، الذي أظهر مشاعر حانية على السجادة الحمراء، حيث قبلها في لحظة رومانسية أسرت الحاضرين والمصورين على حد سواء.

يذكر أن مسلسل جوميز "Only Murders in the Building" حصل على ترشيح أفضل مسلسل كوميدي في نسخة 2025 من جوائز الإيمي، وعلى الرغم من عدم ترشيحها هذا العام، إلا أن نجاح المسلسل جعلها من أبرز نجوم الحدث.

تجدر الإشارة إلى أن جوميز وبيني يخططان للزواج لاحقا في سبتمبر في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، بعد إعلان خطوبتهما في ديسمبر 2024.