ريهام عبد الغفور ترد على حملات التنمر: أنا أجبن من عمليات التجميل وراضية بشكلي

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن قرارها بعدم ربط مسيرتها الفنية بمظهرها الخارجي، مشيرة إلى أنها «أجبن من عمليات التجميل» ومتصالحة مع شكلها، رغم موجات التنمر التي تتعرض لها.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر «DMC» أن حملة التنمر التي تعرضت لها مؤخرا تركت «أثرًا»، قائلة: «سأكون كاذبة إذا قلت إن هذا الأمر لم يؤثر عليّ بأي شكل، بالتأكيد الكلام ضايقني، أنا لست مهتمة بالشكل، لكن بدأت أركز وأنتبه للموضوع بعد هذا الأمر».

وكشفت عن تأثير التعليقات عليها نفسيا، قائلة: «بعض الناس قالت إني أجريت عملية تجميل وفشلت، لكن الحقيقة أنا لم أخضع لأي عملية تجميل أصلا، أنا لست ضد عمليات التجميل؛ لكن أنا أجبن من أني أعمل عمليات التجميل».

أوضحت أن خوفها من الألم يمنعها من إجراء أي عمليات تجميل، مضيفة: «أنا خوافة جدًا ولا أتحمل الألم إطلاقا، بالتأكيد لم أخضع لعملية تجميل».

وكشفت عن تجربتها المحدودة مع حقن البوتوكس، قائلة: «قمت بعمل بوتوكس مرتين أو ثلاث مرات، ، تحولت مع كل مرة إلى مجنونة، فقدت قدرتي على التحكم في وجهي، ولا أستطيع تحريك وجهي بشكل طبيعي، وشعرت بالخوف أنني لن أستطيع العمل».

وأضافت أنها اتخذت قرارًا نهائيا بعدم إجراء أي تدخلات تجميلية مستقبلا، لا سيما بعد الحملة الأخيرة عليها، متابعة: «قلت والله العظيم لن أجري أي شيء تجميلي، أنا راضية بشكلي كما هو».

وتعرضت الفنانة ريهام عبد الغفور، خلال الفترة الماضية، لحملات تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغير ملامحها وتقدمها في العمر.