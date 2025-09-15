النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء لحفل جوائز إيمي الـ 77

بدأ نجوم هوليوود الآن بالتوافد على السجادة الحمراء لمسرح "بيكوك" بمدينة لوس أنجلوس، استعدادا لانطلاق فعاليات النسخة السابعة والسبعين من حفل جوائز إيمي لعام 2025، ومن بين أوائل الحضور جاستن لوب نجمة مسلسل "Nobody Wants This"، وجون بيفر نجم مسلسل "Paradise"، ووالتون جوجينز من مسلسل "The White Lotus".

يشهد حفل الليلة منافسة قوية بين الأعمال المرشحة للفترة من 1 يونيو 2024 وحتى 31 مايو 2025، حيث تصدر مسلسل "انفصال – Severance" من إنتاج +Apple TV المشهد بحصوله على 27 ترشيحا، فيما يقود النجم الكندي سيث روجن السباق الكوميدي بمسلسله "The Studio" الذي نال 23 ترشيحا، بينما يسيطر مسلسل "البطريق – The Penguin" المقتبس من عالم "باتمان" على فئة الأعمال المحدودة بـ 24 ترشيحا.

ومن المقرر إذاعة الحفل مباشرة عبر شبكة CBS بدءا من الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، كما يعرض حصريا في المنطقة العربية على منصة "شاهد"، على أن يستمر لمدة ثلاث ساعات متواصلة.

من ناحية أخرى، تواصل شرطة لوس أنجلوس تعزيز الإجراءات الأمنية حول المسرح لضمان سلامة الحضور وسط أجواء احتفالية، وذلك بعد واقعة استهداف المعلق السياسي تشارلي كيرك الأخيرة.