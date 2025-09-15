قال محمد جبران، وزير العمل، إن بعض الشركات لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددًا أن الدولة شرعت قانون العمل ليُنفذ «بكل قوة وحزم»؛ وليس لتعليقه على الحائط.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» أن الوزارة بصدد إصدار القرارات التنفيذية المكملة للقانون، مشيرا إلى حصول الموظف على علاوة سنوية بحد أدنى 250 جنيه، بالإضافة إلى زيادة أجره سنويا.

وشدد أن «بقاء الموظف على الحد الأدنى للأجور طوال عمره أمر غير مقبول»، مشيرا إلى بدء حملات «مكثفة ومنهجية مادة بمادة» لتوحيد الجهود، على أن تبدأ بالتفتيش على تصاريح عمل العمالة الأجنبية.

ووصف الوضع بشأن أوضاع العمالة الأجنبية، بـ «الكارثي»، داعيا الأجانب لتقنين أوضاعهم للاستفادة من الإجراءات المبسطة.

وأكد أن القانون «قضي على الفصل التعسفي» مشيرا إلى عدم تمكن أي صاحب عمل من فصل عامل إلا بحكم قضائي من المحكمة العمالية المتخصصة، كما أن أي مخالفة ستعرضه لمخالفة كبيرة وغرامات مشددة.

وأشار إلى إنهاء استغلال «استمارة 6» كأداة ضغط، مؤكدا أن أي استقالة لن تكون لها أي قيمة قانونية ما لم تُعتمد وتُوثق من وزارة العمل، كما أن القضاء لن يعتد بها.

وشدد على ضرورة إبرام عقود عمل لضمان توفير «الأجر العادل والتأمينات الاجتماعية والطبية»، مؤكدا أن أي علاقة عمل دون عقد مودع لدى الوزارة «سيُعتبر العقد فيها دائما»، مناشدا أصحاب الأعمال بسرعة إبرام العقود وتوفيق أوضاعهم.