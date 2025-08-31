أوكرانيا: انقطاع الكهرباء في أوديسا بعد هجوم روسي بمسيرات

قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة خلال الليل ألحق أضرارا بمنشأة للكهرباء بالقرب من مدينة أوديسا جنوب البلاد لينقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 29 ألف عميل صباح اليوم الأحد.

وكتب كيبر على تطبيق تيليجرام أن أكثر المناطق تضررا هي مدينة تشورنومورسك على أطراف أوديسا حيث أحدث الهجوم دمارا أيضا بمنازل سكنية ومبان إدارية.

وقال كيبر "تعمل البنية التحتية الحيوية على المولدات الكهربائية"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن شخصا واحدا أصيب نتيجة الهجوم.

ولم يصدر تعليق بعد من روسيا التي تشن ضربات على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا بشكل مستمر طوال الحرب المستعرة منذ 42 شهرا.