كشفت سارة سليم سحاب، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، وذلك عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، ودخل على إثرها المستشفى.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، إن حالته الصحية أفضل الآن، مشيرة إلى أنه خرج من المستشفى أمس.

وأشارت إلى أنهم تفاجأوا بحب الناس للمايسترو الكبير، لافتة إلى أنهم تلقوا العديد من الاتصالات والرسائل التي تعكس هذا الحب.

وذكرت أن والدها كان يعمل ضمن مشروع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب بمختلف المحافظات، واضطر للتوقف عن جولته بسبب الوعكة الصحية.

وأكدت أن المايسترو حريص على استكمال الجولة عقب تحسن حالته الصحية، قائلة: «والدي مش بيرتاح أبدًا، قاتل نفسه في الشغل، وديمًا يقول أنا مش هبطل شغل غير لما أموت.. هفضل أشتغل لآخر يوم في حياتي».

ولفتت إلى أن المايسترو لم يكن مقتنعًا بضرورة دخول المستشفى، رغبة في استكمال المشروع، معقبة: «هو بيحب مصر وشغله والفن أوي ومديهم كل حاجة حتى صحته».

وثمنت زيارة أحمد فؤاد هنو، لوالدها في المستشفى، خاصة أنها رفعت من روحه المعنوية جدًا، متوجهة بالشكر إلى الوزير على المتابعة اللحظية لحالة والدها واهتمامه البالغ.