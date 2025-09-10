 نقابة المهن التمثيلية تنعى أرملة الفنان تامر ضيائي - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 8:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

نقابة المهن التمثيلية تنعى أرملة الفنان تامر ضيائي


نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 8:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 8:16 م

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة، وفاة أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي، وذلك بعد تعرضها خلال الأيام القليلة الماضية لأزمة صحية مفاجئة استلزمت دخولها أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها ونُقلت إلى العناية المركزة قبل أن ترحل عن عالمنا صباح اليوم.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة وأقاربها، داعية الله أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

ويذكر أن زوجها الفنان تامر ضيائي كان قد توفي في يوليو من العام الماضي، بعد معاناة مع عدة أزمات صحية متتالية، من بينها إصابته بجلطة في القلب، حيث ظل يعالج لفترات متقطعة حتى وافته المنية، وقد عُرفت زوجته الراحلة بمساندتها الدائمة له في محنته، لتلحق به بعد عام واحد فقط من رحيله.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك