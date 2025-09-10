إدخال 124 شاحنة مساعدات من معبر رفح لصالح قطاع غزة

دخلت، اليوم الأربعاء، 124 شاحنة مساعدات من بوابة معبر رفح البري الفرعية إلى معبر كرم ابو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأشار مصدر مختص عند معبر رفح البري، إلى إدخال 124 من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لدعم الشعب الفلسطيني، باتجاه معبر كرم أبو سالم، لتسليمها للجانب الفلسطيني وهي مقدمة من جهات محلية ودولية، ومنها 19 شاحنة مقدمة من الإمارات، و15 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و8 شاحنات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و22 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و55 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة و5 شاحنات من دولة قطر.

وتابع: "بلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء 5362 شاحنة، حملت نحو 35 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وبلغ مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ ذات التاريخ، بلغ 17 شاحنة فقط حملت أكثر من 750 طنا من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات".