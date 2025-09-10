إسرائيل تشن هجوما على العاصمة اليمنية صنعاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلامية حوثية، مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجومًا على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع، في تدوينة عبر صفحته لرسمية بمنصة «إكس»، إن الدفاعات الجوية تتصدى في هذه الأثناء لطائرات الاحتلال التي تشن عدوانا على اليمن.

دفاعاتُنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدِنا. — العميد يحيى سريع (@army21yemen) September 10, 2025

وأمس الثلاثاء، أعلنت الحوثي، تنفيذ عمليات عسكرية «ناجحة» هاجمت فيها أهدافا إسرائيلية «حساسة وحيوية» في مناطق إيلات ومطار رامون والقدس المحتلة.

وبحسب بيان صادر عن الجماعة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة.

وأشار البيان إلى تنفيد سلاح الجو المسير التابع للجماعة «عملية عسكرية ناجحة بـ3 طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون، وهدفين حيويين في منطقة إيلات».

ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.