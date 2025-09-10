انضم الفنان صلاح عبد الله إلى قائمة الفنانين الغاضبين من تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، الذي انتقد عددا من الممثلين المصريين واتهمهم بعدم القدرة على التمثيل بالفصحى، كما سخر من طريقة نطقهم لحرف الجيم.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه على فيسبوك: نحن الممثلون المصريون على المسرح ننطق الجيم كما هي في الأعمال المترجمة أو المأخوذة من نصوص عالمية، وننطقها چيم في الأعمال التاريخية والدينية المكتوبة بالفصحى أصلا، نحن المصريون نسخر من أنفسنا ولكن لا نقبل أن يسخر الآخرون منا، ونُظهر ذلك أحيانا في الذال والظاء، بس كده ولا إيه؟".

وعلق المؤلف أيمن سلامة قائلا: "الجيم القاهرية هي عربية مائة بالمئة، فهي تنطق مخففة ومعطشة كما نطقتها قريش، ولذا فالقرآن الكريم ننطق فيه الجيم معطشة لأنها چيم قرشية، أما الجيم القاهرية فهي صحيحة، ومن يسخر منها فهو جاهل بأصول اللغة العربية".

ويذكر أن الفنان سلوم حداد بادر بتقديم اعتذاره قائلا: أعتذر لكل من شعر بالإساءة، فالفنانون المصريون أساتذتنا، وتعلمنا منهم في المسرح والتلفزيون، ولا يمكن أن أسمح لنفسي أن أنتقص من قدرهم أو مكانتهم.