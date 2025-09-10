منتخب شابات اليد يفوز على تونس في بطولة إفريقيا

حقق منتخب مصر للشابات في كرة اليد فوزًا مهمًا على نظيره التونسي بنتيجة 26–22، وذلك في رابع مبارياته ضمن منافسات بطولة إفريقيا للشابات المقامة في الجزائر خلال الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الكونغو الديمقراطية، ثم تغلب على زامبيا في اللقاء الثاني، قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا على بوركينا فاسو بنتيجة 44–17.

مواعيد المباريات المقبلة لمنتخب مصر:

مصر × كوت ديفوار – الخميس، الساعة 6 مساءً.

قائمة منتخب شابات كرة اليد:

جهاد وائل، جنة نور الدين، جيداء كامل، جودي محمد، نهى إيهاب، شهد صفي الدين، سما يامن، جنى محمود، شروق محمود، جودي وليد، سلمى أسامة، بسملة أحمد، رقية ياسر، سرمدة دعبس، ندى تامر، ملك طه، جنى ياسر، ملك عمرو.

الجهاز الفني:

حلمي مصبح (المدير الفني)

أحمد عبد الجواد (المدرب العام)

محمد عبد المنعم (مدرب حراس المرمى)

محمد كمال (محلل الأداء)

منة الله كرم (المدير الإداري)

ديانا يحيى (أخصائية العلاج الطبيعي)