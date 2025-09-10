أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع الطارئ المقرر للبحث في الضربات الإسرائيلية على قطر تم تأجيله من الأربعاء إلى غدا الخميس.

وقالت الرئاسة، في بيان: "أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الغد، بناء على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري من المشاركة"، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيحضر شخصياً.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الثلاثاء، بالانتهاك الإسرائيلي "الصارخ" لسيادة قطر، عقب الاستهداف الإسرائيلي لقادة حماس في الدوحة.

وقال جوتيريش إن قطر تلعب دوراً إيجابياً للغاية في محاولة التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "على جميع الأطراف العمل على تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وليس تدميره".

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، وقوع سلسلة انفجارات، وتحديداً في حي كتارا، حيث استهدفت الضربة الإسرائيلية في الدوحة وفد حركة حماس للتفاوض أثناء مناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.