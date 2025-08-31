اجتماع في الأهلي لبحث إقالة خوسيه ريبييرو

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عدة اجتماعات صباح اليوم الأحد، لبحث موقف خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول.

وقرر محمود الخطيب استدعاء المستشار القانوني للنادي الأهلي من أجل مناقشة بنود التعاقد مع خوسيه ريبييرو، لبحث الأمور المتعلقة بقرار إقالته حال اتخاذه.

كما يعقد الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بحضور مختار مختار وزكريا ناصف، لبحث الأمور الفنية المتعلقة بفريق الأهلي، ومناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق والأداء، خلال الفترة الماضية.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي أيضًا استغلال فترة التوقف الدولي وإقالة خوسيه ريبييرو، مع تعيين مدير فني جديد، يعمل على تطوير مستوى الفريق ونتائجه، خلال الأسبوعين القادمين، قبل مواجهة إنبي في الدوري.

وكان النادي الأهلي قد تلقى الهزيمة بهدفين دون رد أمام ضيفه بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على استاد السلام، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري.