قالت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين، أثناء تقديمها اتهامات متعلقة بالإرهاب ضد شابين، إنهما كانا يتجسسان على حانات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (مجتمع الميم) في ضواحي ديترويت لتنفيذ هجوم محتمل، بعد أن حصلا على أسلحة شديدة القوة وتدربا في ميادين الرماية.

ووفقا لشكوى جنائية من 72 صفحة تم إقامتها في المحكمة الاتحادية، ثبت أن محمد علي وماجد محمود والمتواطئين معهما، استلهموا التطرف من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المحققون إن قاصرا، تم تعريفه فقط باسم "الشخص رقم 1"، كان مشاركا بعمق في المناقشات.

وقالت النائب العام الأمريكي بام بوندي في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "لقد منع أبطالنا الأمريكيون هجوماً إرهابيا".

ووفقا للشكوى، قام الشابان وكلاهما (20 عاما)، واللذان وصِفا بأنهما أصغر من أن يتناولا الكحول، بمراقبة حانات مجتمع الميم في فيرنديل كهدف محتمل للهجوم.

وقبل إلقاء القبض عليهما يوم الجمعة الماضي، قام عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي بمراقبتهما لأسابيع، حتى أنهم استخدموا كاميرا مثبتة على عمود خارج منزل في ديربورن، وفقاً لملفات المحكمة.

كما تمكن المحققون من دخول المحادثات المشفرة ومحادثات أخرى وفحصوا منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم اتهام علي ومحمود باستلام ونقل الأسلحة والذخيرة لأغراض إرهابية.

وقد ظهرا لفترة وجيزة في المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين، وسيبقيان قيد الاحتجاز على الأقل حتى جلسة الاستماع الخاصة بالاحتجاز في 10 نوفمبر الجاري.