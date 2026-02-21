كشف محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق، كواليس خوض المباريات الإفريقية خلال شهر رمضان، مؤكّدًا أنه اضطر للفطر في إحدى المباريات، وأنه لو عاد به الزمن لن يكرر ذلك.

وقال إبراهيم في تصريحات إذاعية: «الحمد لله، الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية، وهو الذي صنع اسمي، ولا أستطيع إنكار ذلك. لكني أيضًا كافحت واجتهدت وتعبت في الزمالك، وعندما رحلت عملت واجبي وأديت كل ما عليّ، وأنا مقتنع دائمًا بمقولة إنك إذا فعلت ما عليك، فإن الله يختار لك الأفضل».

وأضاف: «ارتباط اسمك بالأهلي أو الزمالك مفيد ومضر؛ مفيد لأنه يفتح لك فرصًا وتجارب جديدة، لكنه يفرض عليك العمل الجاد والجهد المستمر لتلبية التوقعات الكبيرة والضغوط، ولاعب سابق في الأهلي أو الزمالك نادراً ما استمر لفترات طويلة بعد الرحيل».

وأوضح: «الفوارق بين الأهلي والزمالك وباقي الأندية تكمن في الجماهير والتاريخ. لذلك، عند اختيار المكان الذي ستلعب فيه، يجب أن تعرف كل التفاصيل. هناك فرق محترمة تعمل بجد، لكنها لا تمتلك نفس إرث الأندية الكبيرة».

وأشار إلى إمكانية ظهور بطل جديد للدوري المصري هذا الموسم، مضيفًا: «الأمور أصبحت أسهل قليلًا، ففي السابق كنت تلعب 34 مباراة، والآن فقط 26، وهناك فرق قوية وقادرة على المفاجآت إذا آمنت بنفسها».

وتطرق إبراهيم للعب خلال رمضان قائلًا: «لم أصم في مباراة مازيمبي لأنني لم أستطع، كان عمري 18 سنة فقط، ولم أكن قادرًا على الصيام». وأضاف: «الجهاز الفني لا يجبر أي لاعب على الصيام أو الإفطار، القرار يكون استشاريًا».

واستذكر إبراهيم بداياته قائلاً: «لعبت وأنا صغير في مصر في نهار رمضان، وكنت أصوم دائمًا، وكان يمنحني ذلك طاقة كبيرة قبل الإفطار». واختتم حديثه قائلاً: «لو كنت فطرت في أي مباراة خلال رمضان فأنا نادم، ولو عاد بي الزمن مستحيل أن أفطر مرة أخرى».