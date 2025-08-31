نشر المخرج كريم الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، برومو أغنية جديدة للفنان الكبير محمد منير من فيلمه المرتقب «ضي.. سيرة أهل الضي»، المقرر طرحه في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 3 سبتمبر.

وكتب الشناوي معلقًا على البرومو: "لينا سيرة.. سيرة لينا ضي.. قولوا للي جاي أنا جاي". مضيفًا: «أغنية جديدة من الكينج محمد منير من فيلم ضي – في السينما يوم 3 سبتمبر.. استنوا الأغنية على جميع المنصات».

وتقول كلمات الأغنية: "لينا سيرة لينا ضي.. قولوا للي جاي أنا جاي.. لينا سيرة لينا ضي.. مايموتش أملي وأنا حيّ".

يحمل الفيلم قصة إنسانية ملهمة عن فتى نوبي وُلد ببشرة ألبينو وصوت ذهبي يخطف القلوب، ورغم تخلي والده عنه وقسوة التنمّر، يتمسك بحلمه في أن يصبح فنانًا عظيمًا مثل أيقونته الأبدية محمد منير، ليأخذ المشاهدين في رحلة عن الأمل والإصرار وقوة الفن في مواجهة المستحيل.

الفيلم من بطولة: بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، ومن إنتاج: أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي، وسيناريو هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

كما يضم الفيلم مشاركة نحو 12 ضيف شرف، أبرزهم: الكينج محمد منير، والفنانون: أحمد حلمي، محمد ممدوح، صبري فواز، تامر نبيل، أحمد عبد الحميد، عارفة عبد الرسول، ومحمود السراج.