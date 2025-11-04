قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدرس منح قواتها المتمركزة في كوريا الجنوبية قدرا أكبر من "المرونة" للتعامل مع التهديدات الإقليمية، لكن جوهر التحالف مع سول سيظل منصبا على ردع كوريا الشمالية.

وتحدث إلى جانب نظيره الكوري الجنوبي خلال زيارة إلى كوريا الجنوبية شملت في وقت سابق رحلة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود مع كوريا الشمالية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وعندما سئل عما إذا كان من الممكن استخدام القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية والبالغ عددها 28500 جندي في أي صراعات خارج شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك مع الصين، قال هيجسيث إن الحماية من كوريا الشمالية المسلحة نوويا هو هدف التحالف.

وأضاف "لكن بلا شك المرونة في حالات الطوارئ الإقليمية هو الأمر الذي نسعى إليه".

وأكد أن الحليفين اتفقا أيضا على أن تقوم كوريا الجنوبية بصيانة وإصلاح السفن الأمريكية، مما يسمح لها بالبقاء في المنطقة وأن تكون جاهزة إذا لزم الأمر.

وأشار مسئولون أمريكيون إلى خطة لجعل القوات الأمريكية أكثر مرونة لاحتمال العمل خارج شبه الجزيرة الكورية، ردا على مجموعة أوسع من التهديدات، مثل الدفاع عن تايوان ومراقبة الانتشار العسكري المتنامي للصين.

وقاومت كوريا الجنوبية فكرة تغيير دور القوات الأمريكية، لكنها عملت على تنمية قدراتها الدفاعية في السنوات العشرين الماضية، بهدف أن تكون قادرة على تولي قيادة القوات الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة في زمن الحرب. ويبلغ عدد القوات الكورية الجنوبية 450 ألف فرد.