ارتفاع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

ارتفعت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال شهر أكتوبر الماضي وفقا لأحدث بيانات جيبون بنك الصادرة اليوم الثلاثاء.

وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان تراجع إلى 2ر48 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 3ر48 نقطة مقابل مقابل 5ر48 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة وهو أكبر المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر مديري المشتريات أكبر تراجع له منذ 20 شهرا. وبحسب المشاركين في المسح أثر عدد من العوامل على المبيعات منها انكماش ميزانيات العملاء وتدهور حالة الطلب والاتجاهات غير المواتية في أسواق التصدير.

وبالنسبة للمبيعات الدولية، لاحظت شركات التصنيع اليابانية بشكل خاص تراجعا في الطلب من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وبشكل عام تراجعت طلبيات التصدير للشهر الرابع والأربعين على التوالي، وإن كان التراجع بنسبة بسيطة خلال الشهر الماضي، حيث سجل المؤشر أقل قدر من التراجع منذ مارس.