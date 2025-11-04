وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 85 طائرة مسيرة أوكرانية، استهدفت عدة مناطق داخل الأراضي الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري) حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 40 مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و20 أخرى فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و10 فوق مقاطعة بيلجورود، و6 فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق مقاطعة ليبيتسك، وطائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي فولجوجراد وباشكورتستان، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة ساراتوف".