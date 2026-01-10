 زلزال قوي يضرب سواحل جنوب إيطاليا - بوابة الشروق
السبت 10 يناير 2026 2:24 م القاهرة
زلزال قوي يضرب سواحل جنوب إيطاليا

د ب أ
نشر في: السبت 10 يناير 2026 - 12:59 م | آخر تحديث: السبت 10 يناير 2026 - 12:59 م

ذكرت السلطات الإيطالية أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا في وقت مبكر صباح اليوم السبت.

وطبقا لوكالة الدفاع المدني وفرقة الإطفاء، لم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار أو طلبات للمساعدة.

وحدد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين مركز الزلزال على بعد حوالي 20 كيلو مترا قبالة الساحل الجنوبي لمنطقة كالابريا.

وذكرت وسائل إعلام أن السكان شعروا بالزلزال في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة الإيطالية وفي جزيرة صقلية في البحر المتوسط.

وقالت وكالة الدفاع المدني، إنها أجرت فحوصات ميدانية بعد الزلزال وأبلغت السلطات المحلية حتى تتمكن من المتابعة.

