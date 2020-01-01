طيارو كينيا ايروايز يعرضون القيام بأجازة بدون أجر لمساعدة الشركة

حذر طيارو شركة الطيران الكينية كينيا أيروايز الشركة من شطب الوظائف وعرضوا القيام باجازة بدون أجر لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الشركة.

ونقلت الثلاثاء وكالة بلومبرج للأنباء عن خطاب وجهته رابطة الطيارين إلى إدارة الشركة القول إن الطيارين مستعدون لدراسة فكرة الحصول على أجازة بدون اجر بشكل اختياري إذا كان ذلك يعني "حماية الوظائف" من الشطب ويعزز قدرة الشركة على تجنب المزيد من تداعيات الجائحة.

وأكد موريتي نياجاه الرئيس التنفيذي للرابطة صحة الخطاب الذي اطلعت عليه بلومبرج.

يذكر أن شركات الطيران العالمية تعرضت لخسائر هائلة بسبب جائحة فيروس كورونا التي أصابت حركة السفر بين دول العالم بما يشبه الشلل نتيجة القيود التي تم فرضها على السفر لوقف انتشار الفيروس. وحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) من موجة إفلاسات واسعة في قطاع الطيران، في حين قدمت حكومات العديد من دول العالم دعما ماليا كبيرا لشركات الطيران لإنقاذها من الإفلاس.

وبحسب خطاب رابطة طياري كينيا أيروايز، فإن الطيارين يخشون من ان تستغل الشركة التراجع الحالي الناجم عن الجائحة لشطب الوظائف، في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة للاستحواذ على الشركة بالكامل.

يذكر أن طياري وموظفي كينيا أيروايز يحصلون على نحو 25 في المئة من أجورهم الشهرية منذ فرضت الحكومة قيودا على حركة الطيران لوقف انتشار الفيروس.