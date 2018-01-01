طيران الإمارات تشترط شهادة خلو من كورونا للمسافرين من 10 دول

قالت طيران الإمارات، إنه يجب على المسافرين معها من 10 دول تشمل 18 وجهة حمل شهادة طبية تؤكد إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد ، صادرة عن مختبر معتمد من قبل الحكومة المحلية ليتم قبولهم على متن الرحلة. حيثما تم تحديد ذلك.

وأضافت طيران الإمارات، في بيان صحفي اليوم الأربعاء حسبما أفادت صحيفة "البيان" الاماراتية ، أن شهادة من مختبر معتمد من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد المنشأ ستكون مقبولة أيضًا.

ووفق الناقلة، تضم الدول أفغانستان، وبنجلاديش، ومصر، والهند، وإيران، وباكستان، والفلبين، وروسيا الاتحادية، وتنزانيا.

كما تضم الولايات المتحدة الأمريكية من دالاس فورت وورث، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وفورت لودرديل، وأورلاندو، بما في ذلك الركاب القادمون من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس الذين يصلون إلى الإمارات عبر دبي.

وأشارت إلى أنه يجب إصدار الشهادات قبل 96 ساعة على الأقل من المغادرة.