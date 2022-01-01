استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

فقد سجلت فيتنام 800 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و752 ألفًا و942 مصابًا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 43 ألفًا و89 حالة.

وسجلت الفلبين 1712 إصابة ووفاة 14 شخصًا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و714 ألفًا و770 مصابًا والوفيات إلى 60 ألفًا و639 حالة.

وسجلت سلوفينيا 1323 إصابة ووفاة شخصين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و47 ألفًا و765 مصابًا والوفيات إلى 6659 حالة.

وسجلت مالطا 506 إصابات ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 107 آلاف و812 مصابًا والوفيات إلى 754 حالة.

وسجلت لاتفيا 595 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 839 ألفًا و846 مصابًا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 5869 حالة.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 335 ألفًا و569 حالة إصابة والوفيات إلى 5660 حالة.

وفي صربيا، تم تسجيل 1,469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى مليونين و37 ألفًا و437 حالة إصابة والوفيات إلى 16 ألفًا و141 حالة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 59 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 793 ألفًا 606 إصابات والوفيات إلى 9718 حالة وفاة.

وسجلت بروناي 1088 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 169 ألفًا و848 مصابًا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 225 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 44 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و106 آلاف و372 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.