 قنصل روسيا بالإسكندرية: مصر أكبر وأهم صديق في إفريقيا - بوابة الشروق
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قنصل روسيا بالإسكندرية: مصر أكبر وأهم صديق في إفريقيا

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 8:20 م | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 8:20 م

قال قنصل عام روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، إن مصر شريك استراتيجي لروسيا، وأكبر وأهم صديق في إفريقيا، معلنا عقد منتدى روسيا أفريقيا في مدينة سان بطرسبرج في آخر يوليو الجاري.

وأضاف، خلال احتفالية نظمتها القنصلية العامة لدولة روسيا بالإسكندرية للأطفال الأيتام بمشاركة 150 طفلا من ذوي الهمم والأيتام، أن هناك تعايش وشراكة بين الشعبين المصرى والروسي، وأن هناك تقاليد وثقافات مشتركة.

وأضاف مدير البيت الروسي بالإسكندرية، بافيل كيديسوك، أن هذه الاحتفالية تأتي أيضا احتفالا باليوم الوطني ومرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، لافتا إلى قوة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الهدف من الاحتفالية اليوم هو دمج الطفل اليتيم وذوي الهمم مع المجتمع.

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