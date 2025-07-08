الأمم المتحدة: واحد من كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل طعاما منذ أيام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل عرقلة مبادرات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معلنة رفض سلطات الاحتلال 3 من أصل 8 مبادرات إغاثة من المنظمة الدولية، أمس الأحد.

جاء ذلك على لسان متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الإثنين.

وأشار دوجاريك إلى أن واحدا من كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل طعاما منذ أيام.

وأكد أنه "ينبغي على السلطات الإسرائيلية فتح جميع المعابر لضمان توزيع المساعدات الإنسانية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

ولفت دوجاريك إلى أن الوقود "شريان أمل للبقاء على قيد الحياة" في غزة، داعيا إلى السماح بدخوله دون تأخير.

وأكد أن "السلطات الإسرائيلية تواصل عرقلة مبادرات المساعدات الإنسانية"، موضحا أنها رفضت بشكل مباشر 3 من أصل 8 مبادرات إغاثة من الأمم المتحدة أمس الأحد.

وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات دون عوائق وبشكل عاجل.

كما ذكر أن 700 ألف شخص نزحوا عدة مرات في غزة منذ انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في مارس المنصرم.

وأشار دوجاريك إلى أن هؤلاء الناس ليس لديهم مكان آمن يلجؤون إليه.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، نحو 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال