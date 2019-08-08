وزير الخارجية البحريني يؤكد دور مجلس التعاون لدول الخليج في ترسيخ الأمن و الاستقرار

بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، سبل التعاون والتنسيق الدائم لتطوير العمل المشترك.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس بوزارة الخارجية البحرينية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، وثمن وزير الخارجية البحريني الجهود المتميزة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة مجلس التعاون على مختلف المستويات وتعزيز دوره في ترسيخ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن جهته أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصه على التعاون وتكثيف الجهود الهادفة لخير دول المنطقة وشعوبها واستتباب الأمن والسلام بها، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.