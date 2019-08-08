طيارو رايان إير البريطانيون يعتزمون الإضراب لخمسة أيام

أعلنت رابطة الطيارين البريطانيين "بالبا" مساء الأربعاء، اعتزام طياري شركة رايان إير الإيرلندية للطيران تنفيذ إضراب لعدة أيام في الفترة بين نهاية أغسطس الجاري وحتى أوائل سبتمبر المقبل.

وأوضحت الرابطة أن 80% من أعضائها صوتوا لصالح تنظيم الإضراب لمدة خمسة أيام كاملة يومي 22 و23 أغسطس الجاري والفترة بين 2 إلى 4 سبتمبر المقبل.

وتتعلق أسباب الخلاف بين رايان اير والطيارين بالمعاشات والأجور وقضايا أخرى.

وقال بريان ستراتون، الأمين العام للرابطة وفقا لبيان: "لم نتلق عرضًا رسميًا من رايان اير ويلزم أن نسوي هذا الخلاف على الفور حتى نمنع الإضراب".

وكان أكثر من 600 طيار ومساعد طيار صوتوا على دعوات الرابطة لتنفيذ إضراب في رايان إير بعد فشل الشركة في اقتراح شروط جديدة للأجور، وفقا لرابطة الطيارين البريطانيين، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وقدمت إدارة مطار هيثرو بلندن، أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، عرض أجور في اللحظة الأخيرة أمس الأول الاثنين لتفادي إضراب ما يصل إلى 4000 موظف أرضي.

وأضاف ستراتون: "لا نريد نزاعا في الصيف، ولكن لم نكن نحن من توقف عن التفاوض"، مضيفًا أن قرار عدم تحديد مواعيد الإضراب يهدف إلى تجنب تصعيد المواجهة.