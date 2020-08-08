الهجرة: تصويت المصريين بالخارج سيُجرى عبر البريد العادي أو باليد في السفارات

قال المستشار القانوني لوزارة الهجرة عادل عمران، إن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني بدلا من البريد العادي لم يتم الأخذ به حتى الآن، مؤكدا أن الوسيلتين المتاحتين فقط هما التسليم عبر البريد العادي (السريع) أو باليد في مقر السفارات المصرية بالخارج.

جاء ذلك ردا على استفسارات وتساؤلات المصريين بالخارج المرسلة لغرفة وزارة الهجرة التي تم إعدادها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، خلال الساعات القليلة الماضية وتخص خطوات وطرق التصويت في الانتخابات، وكذلك إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع.

وأوضح عمران أن تسليم أوراق الانتخاب للسفارات في الخارج متاح ولا يوجد ما يمنع ذلك، مشيرا إلى أن آلية التسليم عبر البريد السريع استحدثتها وزارة الهجرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ للتخفيف على المصريين المقيمين بالخارج في ظل تفشي وباء كورونا، مع مراعاة قواعد الدول التي تلزم المواطنين بعدم التجمعات.

وأضاف المستشار القانوني لوزارة الهجرة، أن الحق في الانتخاب لا يرتبط بوجود دعوى قضائية من عدمه على المواطن، منوها بأنه إذا كان المواطن مدرجًا في قاعدة الناخبين فله حق في الانتخاب، أما إذا كان غير مدرج لأي سبب من الأسباب القانونية الأخرى، والتي تتضمن إذا صدر بحقه حكم قضائي نهائي في الجنايات والجنح فإنه يُحرم من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، ولن يكون اسمه موجودًا بقاعدة البيانات وبالتالي لن يكون له حق التصويت.

ويبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ غدًا الأحد 9 أغسطس، ويستمر حتى الاثنين 10 أغسطس، وذلك في الساعة التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.