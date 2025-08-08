صندوق رعاية المبتكرين: 45 منحة دراسية ممولة بالكامل للعام الجامعي 2025-2026

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تقديم 45 منحة دراسية جامعية ممولة بالكامل للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك للعام الجامعي 2025-2026، وتغطي هذه المنح كامل رسوم الدراسة لمدة أربع أو خمس سنوات بحسب طبيعة كل برنامج.

تقدم هذه المنح بالشراكة بين الصندوق وتسع جامعات مصرية في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا، بواقع خمس منح لكل جامعة، وهي (جامعة أسيوط، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، جامعة النيل، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة العلمين الدولية، وجامعة الملك سلمان الدولية) وتمنح المنح للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول بكل جامعة من هذه الجامعات الشريكة.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن استمرار الطالب في الحصول على المنحة خلال سنوات الدراسة التالية مرهون بالحفاظ على تفوقه الأكاديمي، وذلك وفقًا للقواعد والمعايير التي تحددها كل جامعة.

وأوضح أن المنحة لا تقتصر على تغطية المصروفات الدراسية فقط بالشراكة مع الجامعة، بل تشمل مجموعة من المميزات الإضافية، من بينها: دورات تدريبية لتنمية المهارات، فرص تدريب صيفي بالخارج للطلاب المتميزين، معسكرات متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للطلاب، وقياس السمات الشخصية، وإعداد ملف إنجاز لكل طالب طوال فترة المنحة لتأهيله لسوق العمل، ودعم مشروعات التخرج للمتفوقين، والانضمام إلى شبكة متابعة ودعم الخريجين.

وتتم عملية التقييم والاختيار للحصول على المنحة على مرحلتين أساسيتين، تبدأ المرحلة الأولى باختيار المتقدمين وفقًا لمستوى اجتيازهم لمعايير القبول والاختبارات التي تجريها كل جامعة شريكة في المنحة، أما المرحلة الثانية، فيشترط فيها اجتياز اختبارات (Psychometrics and Aptitude Tests) التي ينظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك لضمان اختيار الطلاب الأكثر تأهيلًا واستعدادًا للاستفادة من فرص المنحة، وتحقيق التميز الأكاديمي والمهني.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات حول المنح الدراسية المقدمة، يرجى التواصل مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏giss@isf.org.eg