أبو الغيط: حصرية السلاح بيد الدولة سبيل لتحقيق الاستقرار في لبنان

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيبه بقرار الحكومة اللبنانية إعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره سبيلاً لاستقرار لبنان.

وأضاف الأمين العام أن مسألة حصرية السلاح في يد الدولة هو مبدأ أساسي من مبادئ السيادة لا يجوز تجاهله أو خرقه تحت أي ذريعة، مؤكدا أن قرار الحكومة اللبنانية بإعطاء فترة زمنية للجيش اللبناني لتطبيقه على الأرض ينبغي أن يلقى تعاونا ومساندة من كافة اللبنانيين والحريصين على سيادة لبنان واستقلال قراره.

كما شدد أبو الغيط على ضرورة قيام القوي النافذة في المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتراجع عن احتلالها للأراضي اللبنانية والتوقف عن قصف أهداف داخل لبنان، مشيرا إلى أن التطبيق الدقيق والمتكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، هو الكفيل باستعادة السلم لكافة بقاع لبنان.