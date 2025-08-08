 أبو الغيط: حصرية السلاح بيد الدولة سبيل لتحقيق الاستقرار في لبنان - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 7:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

أبو الغيط: حصرية السلاح بيد الدولة سبيل لتحقيق الاستقرار في لبنان

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
ليلى محمد
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 6:59 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 6:59 م

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيبه بقرار الحكومة اللبنانية إعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره سبيلاً لاستقرار لبنان.

وأضاف الأمين العام أن مسألة حصرية السلاح في يد الدولة هو مبدأ أساسي من مبادئ السيادة لا يجوز تجاهله أو خرقه تحت أي ذريعة، مؤكدا أن قرار الحكومة اللبنانية بإعطاء فترة زمنية للجيش اللبناني لتطبيقه على الأرض ينبغي أن يلقى تعاونا ومساندة من كافة اللبنانيين والحريصين على سيادة لبنان واستقلال قراره.

كما شدد أبو الغيط على ضرورة قيام القوي النافذة في المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتراجع عن احتلالها للأراضي اللبنانية والتوقف عن قصف أهداف داخل لبنان، مشيرا إلى أن التطبيق الدقيق والمتكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، هو الكفيل باستعادة السلم لكافة بقاع لبنان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك