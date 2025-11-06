تركيا تكمل 70% من حملة إعادة الإعمار الكبرى عقب زلزال 2023

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد قوروم:

- نعمل بتنسيق استثنائي يشكل نموذجا يحتذى به عالميا واقتربنا من المراحل النهائية

- استثمرنا 75 مليار دولار في جهود إعادة الإعمار في الولايات المتضررة

- يتم الانتهاء من بناء وتسليم 23 منزلاً جديداً كل ساعة، أي بمعدل 550 منزلاً يوميا

- بحلول 15 نوفمبر الجاري ستكون الدولة قد سلمت 350 ألف منزل

- بنهاية العام جميع المساكن البالغ عددها 453 ألفاً تكون قد سلمت إلى المواطنين المتضررين

قال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد قوروم، إن الدولة أتمت 70 بالمئة من حملة إعادة الإعمار الكبرى التي أطلقتها عقب زلزال فبراير 2023، الذي ضرب 11 ولاية تركية وتسبب في مقتل أكثر من 53 ألف شخص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قوروم في ولاية هاطاي حنوبي تركيا، جمع صحفيين من أنحاء العالم لمتابعة مسار تعافي تركيا عقب الزلزال.

وأشار قوروم إلى أن أعمال إعادة الإعمار تتقدم بوتيرة غير مسبوقة في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف: "نعمل بتنسيق استثنائي يشكل نموذجا يحتذى به عالميا، واقتربنا من المراحل النهائية".

وأوضح أن تركيا استثمرت 75 مليار دولار في جهود إعادة الإعمار في الولايات المتضررة.

وذكر قوروم أن أكثر من 200 ألف شخص من مختلف التخصصات يبذلون جهدا في حوالي 3500 موقع إنشاء لإتمام حملة إعادة الإعمار.

وقال قوروم إنه يتم الانتهاء من بناء وتسليم 23 منزلاً جديداً كل ساعة، أي بمعدل 550 منزلاً يوميا، مشيرا إلى أنهم دخلوا المرحلة الأخيرة من حملة إعادة الإعمار.

** انتهاء إنشاء 70 في المئة من المنازل

وأوضح الوزير قوروم أن 70 بالمئة من المساكن المخطط إنشاؤها في المناطق المتضررة اكتملت، "ما يعني أن أسرتين من كل ثلاثة عادت بالفعل إلى منازلها".

وأضاف أنه بحلول 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ستكون الدولة قد سلمت 350 ألف منزل، وبنهاية العام تكون سلمت جميع المساكن البالغ عددها 453 ألفاً إلى المواطنين المتضررين.

وقال قوروم إن الخبرة المكتسبة خلال مرحلة إعادة الإعمار ستساهم في قيادة وتوجيه مشاريع مستقبلية على المستوى الوطني ومن بينها "مشروع القرن للإسكان" الذي أعلن عنه في أكتوبر الماضي ويهدف لإنشاء 500 ألف منزل في كل الولايات التركية الـ81.

وأعرب قوروم عن استعداد تركيا لمشاركة خبراتها المكتسبة خلال جهود إعادة الإعمار عقب الزلزال، مع المجتمع الدولي، وعن شكره لجميع الدول التي قدمت المساعدة لتركيا عقب الكارثة.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودى الزلزال بحياة 53 ألفا و537 شخصا في تركيا، فيما أصيب 107 آلاف و213 آخرين بجروح.