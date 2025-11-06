سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع مؤشر البورصة المصرية اليوم الخميس إلى قمة تاريخية جدبدة، واقترب من مستوى 40 ألف نقطة، بعدما قفز بأكثر من 800 نقطة دفعة واحدة.

وقفز المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 2.1%، ووصل إلى مستوى 39950 نقطة.

وكانت قمة اليوم التاريخية الثالثة على التوالي، إذ ارتفعت البورصة المصرية امس الأربعاء، محققة ثاني مستوى تاريخي في جلستين متتاليتين، بعدما تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 39 ألف نقطة في جلسة الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.17%، ووصل إلى مستوى 39132.25 نقطة.

وقاد الارتفاع اليوم أسهم القطاع العقاري، بسبب اعلان الديار القطرية عن توقيع اتفاق مع مصر لتطوير مشروع علم الروم بنحو 29.7 مليار دولار، وهي تقارب حجم صفقة راس الحكمة مع الامارات.

حيث ارتفع سهم بألم هيلز للتعمير بنسبة 1.8%، ومجموعة طلعت مصطفى التي قفز سهمها بنسبة 5.68%.

وكانت المجموعة قد اعلنت عن خطة لافتتاح فندقا خلف المتحف المصري الكبير خلال 3 سنوات.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30، أمس الثلاثاء بنسبة 1.2%، ووصل الى مستوى 39066 نقطة.

كما صعد بنحو 1.8% في جلسة الإثنين.

وتراجعت البورصة المصرية يوم الأحد بنسبة محدودة، لكنها قربت المؤشر الرئيسي من النزول إلى مستوى ال38 الف نقطة، وابعدته عن تحقيق مستوى تاريخي جديد.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.5%، ووصل إلى مستوى 38082.88 نقطة.

وحققت البورصة المصرية مكاسب بنسبة تزيد عن 1.5% الأسبوع الماضي، معظمها كانت في جلسة الأحد، وارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 1.54%.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع في جلسة الأحد بنسبة 1.1%، ووصل الى مستوى 38102 نقطة.

وبصعود اليوم، تكون مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام نحو 34.33 % مقابل 28.7% نهاية الأسبوع الماضي.