دينا الشربيني: مش شاطرة في السوشيال ميديا وممكن أعك الدنيا

حلّت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم، على قناة cbc.

تحدثت الشربيني عن العديد من الأمور في حياتها الشخصية والمهنية، أبرزها علاقتها بالسوشيال ميديا، موضحة أن علاقتها بها غير جيدة، باستثناء تطبيق تيك توك، قائلة: "علاقتي بالسوشيال ميديا نيلة.. بحس إني مش شاطرة فيها وممكن اعك الدنيا وكمان الناس فيها متدخلين في حياة بعض أوي .. لكن بحب التيك توك".

وبسؤالها عن ما تعلمته من تجاربها السابقة، أوضحت أنها تعلمت ألا تحكم على حياة الأشخاص من الخارج، قائلة: "اتعلمت إن ممكن ابقي شايفة حد من برا إن حياته بشكل ما لكنها في الحقيقة بشكل تاني.. يعني ممكن تبقي شايفة حاجة من برا بس عمرك ما هتبقي عارفه ايه اللي جوا .. لذلك لا تحكم ولا تتكلم في الموضوع أصلا لان عمرك ما هتعرف ايه اللي بيحصل".

أضافت: "اتعلمت كمان إن دايما ربنا بيبقي شايلك الأحسن وبيجبلك الحاجات في الوقت المناسب.. ومفيش حاجة ربنا عملهالك من غير سبب.. هو عملها عشان تتعلمي منها حاجة".

من جانبها، قاطعتها منى الشاذلي قائلة: "يعني اتعلمتي إن مينزلكيش صورة مكتوب عليها فريق العمل؟" لتجيب دينا الشربيني ضاحكة: "ده أكيد.. والله ما هتشوفوني فريق عمل في حياتي.. هيبقي في عمل بس".

تابعت: "فضلت فترة بيتقال (فريق العمل راح وجه)، بس أنا مش من النوع اللي بيدور كتير على السوشيال ميديا فمكنتش بقرأ كل الكلام ده، وكمان عمري ما هعرف أحكم الناس يقولوا إيه وميقولوش إيه، بس اتعلمت إن بعد كده مش هيبقى في فريق عمل هيبقى في عمل بس".