محمد بن سلمان يغادر إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المملكة اليوم الجمعة، متوجها إلى الهند على رأس وفد بلاده إلى القمة الثامنة عشر لمجموعة العشرين في نيودلهي، التي يتغيب عنها الرئيسان الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عدم حضور القمة التي تنعقد غدا السبت وبعد غد الأحد على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

ويشارك في القمة عدد من القيادات العالمية من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وآخرين.

وسيتم خلال القمة مناقشة العديد من القضايا الخلافية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عقب ذلك، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة الديون ومساعدة الدول النامية ماليا وتقنيا لمكافحة تغير المناخ ما سيصعّب إصدار إعلان ختامي الأحد.

وتضمّ المجموعة 19 دولة والاتحاد الأوروبي تمثل أكبر اقتصادات العالم وتساهم بأكثر من 85% من إجمالي ناتجه و75% من تجارته.

واليوم أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن مجموعة الدول العشرين توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة في المجموعة بنفس وضع الاتحاد الأوروبي.