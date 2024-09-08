تركي آل الشيخ: مسابقة القلم الذهبي ستركز على الوجوه الجديدة لشعورنا بالملل من المسيطرين على السوق

قال رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، إن النجاح في مسابقة القلم الذهبي دعاية للسيناريو قبل بداية العمل الفني وللمشاركين فيه.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء الأحد، أن المسابقة تفتح المجال أمام وجوه جديدة معبرًا عن شعور بالملل من المسيطرين على السوق على حد تعبيره.

وفيما أشار إلى أن الفرصة متاحة أمام الجميع للتقديم في المسابقة، لكنه أوضح أنه سيتم التركيز على الوجوه الجديدة من الشباب.

وتوقع آل الشيخ، مشاركة الآلاف في هذه المسابقة كونها الأكبر على مستوى العالم، معتبرًا أن مثل هذه المسابقات تقضي على ظاهرة الوِرش التي تقتل الإبداع، وفق رأيه.

وكان آل الشيخ قد أعلن سابقًا أن قيمة الجوائز الإجمالية لجائزة القلم الذهبي تبلغ 740 ألف دولار، موزعة على عدة مسارات، بما في ذلك جائزة السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، جائزة ناشرين العرب، جائزة الجمهور، بالإضافة إلى مسارات السيناريو الثمانية.

وتركز المسابقة، على الأعمال الروائية الأكثر تأثيرًا وقابلة للتحويل إلى الأعمال السينمائية، حيث سيتم إنتاج 4 أعمال سينمائية للمراكز الأولى.