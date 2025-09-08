حماس ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

قالت حركة حماس إنها تلقت عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ورحبت الحركة بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع المحتجزين في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا، مع ضمانة التزام الاحتلال بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح أمريكي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18/8/2025م ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي.

وأضافت: "إن الحركة في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا".