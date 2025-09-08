جوزيف عون: لبنان ينادي بموقف عربي موحد تجاه كل القضايا العربية

رئيس البرلمان العربي: لبنان القوي والموحد يشكل ركيزة أساسية لدعم العمل العربي المشترك



أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان ينادي بموقف عربي موحد تجاه كل القضايا العربية، لأن الدول العربية يجب أن تكون جسمًا واحدًا، مجددًا تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002م، لافتًا إلى أهمية قيام سوق عربي اقتصادي مشترك يحقق مصالح الدول العربية وشعوبها كافة.

وأدان عون الاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال غضد لبنان خلافًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في نوفمبر العام الماضي، والتي تستهدف قرى وبلدات لبنانية وسكانها الآمنين، وكان آخرها اليوم القصف الذي تعرضت له منطقة جرود الهرمل في البقاع وأدت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

كما استنكر بشدة المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لتدمير منهجي لدفع ما تبقى من سكانه إلى النزوح.

جاء ذلك خلال استقبال عون، لرئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي والوفد المرافق له، وذلك في إطار مشاركة البرلمان العربي في أعمال الاجتماع العام للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي.

ومن جانبه، أكد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل لأمن واستقرار لبنان وسيادته ووحدته الوطنية، ووقوفه إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة كافة التحديات والتهديدات.

وأضاف: ندرك تمامًا أنكم قد توليتم هذه المسؤولية العظيمة بعد فترة عصيبة شهدها لبنان وعانى خلالها الشعب اللبناني الشقيق ولكنه صمد في مواجهة تلك التحديات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي: تابعنا بكل فخر واعتزاز تصريحاتكم التي أدليتم بها فور انتخابكم رئيسًا للبنان ، وأقسمتم فيها على الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية والدفاع عن استقلال لبنان ووحدته الوطنية.

وأشاد اليماحي بالسياسات والقرارات التي يتخذها الرئيس اللبناني منذ توليه منصبة، والتي تعكس حرصه على تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية واستعادة هيبة الدولة، مشيدًا كذلك بمسيرة الإصلاح التي أعلن عنها، مؤكدًا أن لبنان القوي والموحد يشكل ركيزة أساسية لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد دعم البرلمان العربي التام بشأن ما طرحه الرئيس عون بشأن ضرورة قيام سوق اقتصادي عربي مشترك يحمي مصالح الدول العربية وشعوبها كافة.

وأكد اليماحي رفض البرلمان العربي لأية محاولات خارجية للتدخل في شئون لبنان الداخلية تحت أي مبرر، مؤكدًا أن أمن لبنان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن البعد العربي سيظل هو السند والظهير الأساسي لحل أية أزمات قد يواجهها لبنان.