 إسبانيا تسحق تركيا بسداسية نظيفة وتغرد منفردة في صدارة المجموعة الخامسة
الإثنين 8 سبتمبر 2025 1:01 ص القاهرة
إسبانيا تسحق تركيا بسداسية نظيفة وتغرد منفردة في صدارة المجموعة الخامسة

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 12:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 12:06 ص

وجه المنتخب الإسباني إنذارًا مبكرًا لبقية منافسيه في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، بعدما اكتسح مضيفه التركي بنتيجة عريضة (6-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد بمدينة قونية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل ميكيل ميرينو ثلاثية "هاتريك" مميزة (22، 45+1، 57)، فيما أحرز بيدري هدفين (6، 62)، وأضاف فيران توريس الهدف الخامس (53)، ليكمل "لا روخا" ليلة مثالية داخل الأراضي التركية.

بهذا الفوز رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين متصدرًا المجموعة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد تركيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.


