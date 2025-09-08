إسبانيا تسحق تركيا بسداسية نظيفة وتغرد منفردة في صدارة المجموعة الخامسة

وجه المنتخب الإسباني إنذارًا مبكرًا لبقية منافسيه في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، بعدما اكتسح مضيفه التركي بنتيجة عريضة (6-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد بمدينة قونية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل ميكيل ميرينو ثلاثية "هاتريك" مميزة (22، 45+1، 57)، فيما أحرز بيدري هدفين (6، 62)، وأضاف فيران توريس الهدف الخامس (53)، ليكمل "لا روخا" ليلة مثالية داخل الأراضي التركية.

بهذا الفوز رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين متصدرًا المجموعة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد تركيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.